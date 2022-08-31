США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
10:00 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов должны признать, что военная кампания в Афганистане завершилась для них поражением, не принесла этому азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского посольства в Вашингтоне.
«Год назад завершилась двадцатилетняя военная кампания США в Афганистане. Итоги самой длительной зарубежной войны в истории Соединенных Штатов плачевны», — отмечается в телеграм-канале пресс-службы диппредставительства.
«По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной чем 20 лет вооруженного конфликта. Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», — добавили российские дипломаты.
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