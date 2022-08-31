Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico

10:20 Источник: Известия

Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы смог захватить полуостров военным путем и провести там дерусификацию. Об этом пишет обозреватель Джейми Деттмер в статье для газеты Politico.

Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский на День независимости пообещал, что украинская армия возьмет Крым.

«Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?» — задался вопросом журналист.

Он указал на то, что на Украине избавляются от топонимов русского происхождения, а также демонтируют памятники, установленные в честь советских и российских деятелей. Кроме того, в школах из программы исключили русский язык и литературу, а в Верховной раде проголосовали за запрет ввозить и распространять в стране книги из РФ. Известия