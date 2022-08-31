«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка российского газа по газопроводу «Северный поток» полностью прекращена, сегодня начинается ремонт на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая». Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Поставка по „Северному потоку“ полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — сказано в сообщении.