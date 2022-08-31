«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта
10:32 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставка российского газа по газопроводу «Северный поток» полностью прекращена, сегодня начинается ремонт на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая». Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
«Поставка по „Северному потоку“ полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:32 31.08.2022
- Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ
- 11:20 31.08.2022
- МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем
- 11:05 31.08.2022
- Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование
- 11:00 31.08.2022
- В Госдуме предложили придать СВО новый статус
- 10:20 31.08.2022
- Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
- 10:05 31.08.2022
- Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
- 10:00 31.08.2022
- США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
- 09:32 31.08.2022
- ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
- 09:20 31.08.2022
- Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
- 09:05 31.08.2022
- Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать