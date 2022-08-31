В Госдуме предложили придать СВО новый статус

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили дать новый статус спецоперации на Украине. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет считает, что она должна быть контртеррористическая.

По его словам, характер специальной военной операции России на Украине должен быть изменён, так как «действия киевского режима по уничтожению населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС — преступны».

Шеремет добавил, что нынешний киевский режим угрожают всему цивилизованному миру. Говорит Москва