0
0
80
НОВОСТИ

В Госдуме предложили придать СВО новый статус

11:00 31.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили дать новый статус спецоперации на Украине. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет считает, что она должна быть контртеррористическая.

По его словам, характер специальной военной операции России на Украине должен быть изменён, так как «действия киевского режима по уничтожению населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС — преступны».

Шеремет добавил, что нынешний киевский режим угрожают всему цивилизованному миру.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 31.08.2022
Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ
0
50
11:20 31.08.2022
МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем
0
72
11:05 31.08.2022
Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование
0
97
10:32 31.08.2022
«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта
0
161
10:20 31.08.2022
Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
0
195
10:05 31.08.2022
Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
0
201
10:00 31.08.2022
США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
0
189
09:32 31.08.2022
ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
0
215
09:20 31.08.2022
Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
0
250
09:05 31.08.2022
Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
0
266

Возврат к списку