0
0
66
НОВОСТИ

Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование

11:05 31.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Траты граждан России на образование снизились на 48%. Речь идёт о среднем чеке в этой категории за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

При этом число операций выросло в два раза, свидетельствуют результаты исследования Московского кредитного банка. В учреждении отмечают, что снижение среднего чека в образовательных категориях объясняется ограничением доступа к учёбе в зарубежных вузах и к подпискам на иностранные образовательные платформы.

В прошлом году самыми активными месяцами по тратам на обучение стали май и август, в 2022 году клиенты МКБ чаще расплачивались за образовательные услуги в июле и августе.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 31.08.2022
Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ
0
50
11:20 31.08.2022
МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем
0
72
11:00 31.08.2022
В Госдуме предложили придать СВО новый статус
0
114
10:32 31.08.2022
«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта
0
161
10:20 31.08.2022
Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
0
195
10:05 31.08.2022
Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
0
201
10:00 31.08.2022
США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
0
189
09:32 31.08.2022
ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
0
215
09:20 31.08.2022
Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
0
250
09:05 31.08.2022
Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
0
266

Возврат к списку