Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Траты граждан России на образование снизились на 48%. Речь идёт о среднем чеке в этой категории за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

При этом число операций выросло в два раза, свидетельствуют результаты исследования Московского кредитного банка. В учреждении отмечают, что снижение среднего чека в образовательных категориях объясняется ограничением доступа к учёбе в зарубежных вузах и к подпискам на иностранные образовательные платформы.

В прошлом году самыми активными месяцами по тратам на обучение стали май и август, в 2022 году клиенты МКБ чаще расплачивались за образовательные услуги в июле и августе. Говорит Москва