Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование
11:05 31.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Траты граждан России на образование снизились на 48%. Речь идёт о среднем чеке в этой категории за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.
При этом число операций выросло в два раза, свидетельствуют результаты исследования Московского кредитного банка. В учреждении отмечают, что снижение среднего чека в образовательных категориях объясняется ограничением доступа к учёбе в зарубежных вузах и к подпискам на иностранные образовательные платформы.
В прошлом году самыми активными месяцами по тратам на обучение стали май и август, в 2022 году клиенты МКБ чаще расплачивались за образовательные услуги в июле и августе. Говорит Москва
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