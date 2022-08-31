Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ
11:32 31.08.2022 Источник: Известия
Больше половины заемщиков получили отказ в кредитных каникулах. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, с марта по июнь российские банки провели реструктуризацию по 532 тыс. кредитов граждан из поступивших 1,2 млн обращений. Пересмотр условий происходит как по государственной программе, так и по собственным программам банков.
Однако в финорганизациях утверждают, что в большинстве случаев — в диапазоне 45–80% — клиенты получают отсрочки по платежам.
НОВОСТИ
- 11:20 31.08.2022
- МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем
- 11:05 31.08.2022
- Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование
- 11:00 31.08.2022
- В Госдуме предложили придать СВО новый статус
- 10:32 31.08.2022
- «Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта
- 10:20 31.08.2022
- Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
- 10:05 31.08.2022
- Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
- 10:00 31.08.2022
- США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
- 09:32 31.08.2022
- ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
- 09:20 31.08.2022
- Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
- 09:05 31.08.2022
- Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать