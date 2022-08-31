Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ

11:32 Источник: Известия

Больше половины заемщиков получили отказ в кредитных каникулах. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, с марта по июнь российские банки провели реструктуризацию по 532 тыс. кредитов граждан из поступивших 1,2 млн обращений. Пересмотр условий происходит как по государственной программе, так и по собственным программам банков.

Однако в финорганизациях утверждают, что в большинстве случаев — в диапазоне 45–80% — клиенты получают отсрочки по платежам.