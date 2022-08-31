0
0
1
НОВОСТИ

Более половины заемщиков не получили кредитные каникулы - СМИ

11:32 31.08.2022 Источник: Известия

Больше половины заемщиков получили отказ в кредитных каникулах. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, с марта по июнь российские банки провели реструктуризацию по 532 тыс. кредитов граждан из поступивших 1,2 млн обращений. Пересмотр условий происходит как по государственной программе, так и по собственным программам банков. 

Однако в финорганизациях утверждают, что в большинстве случаев — в диапазоне 45–80% — клиенты получают отсрочки по платежам. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 31.08.2022
МИД КНР напомнил о вкладе Горбачева в нормализацию отношений между СССР и Китаем
0
72
11:05 31.08.2022
Траты россиян на образование снизились почти в половину - исследование
0
97
11:00 31.08.2022
В Госдуме предложили придать СВО новый статус
0
114
10:32 31.08.2022
«Газпром» сообщил о полной остановке поставок по «Северному потоку» из-за ремонта
0
161
10:20 31.08.2022
Киев столкнулся бы с сопротивлением населения Крыма, даже если бы сумел захватить его - Politico
0
195
10:05 31.08.2022
Нуждающимся гражданам могут списать долги за ЖКУ - СМИ
0
201
10:00 31.08.2022
США должны признать, что афганская война завершилась их поражением — посольство РФ
0
189
09:32 31.08.2022
ВСУ ночью продолжали обстрелы Каховской ГЭС в Херсонской области
0
215
09:20 31.08.2022
Автоколонна миссии МАГАТЭ выехала из Киева и направилась в сторону ЗАЭС — Reuters
0
250
09:05 31.08.2022
Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева — Песков
0
266

Возврат к списку