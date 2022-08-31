В России за сутки выявили 46 321 случай заражения коронавирусом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 321, летальных исходов из-за ковида — на 92. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 37 067 случаев заражения и 94 смерти, всего с начала пандемии — 19 528 969 и 384 346 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 39 054 против 36 729 днем ранее, до 18 596 634.