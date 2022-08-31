ВСУ ударили по администрации Энергодара американским беспилотником
12:05 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский беспилотник ударил по зданию администрации Энергодара. Об этом заявил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава Богу, что никто не пострадал. <…> Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
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