ВСУ ударили по администрации Энергодара американским беспилотником

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский беспилотник ударил по зданию администрации Энергодара. Об этом заявил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава Богу, что никто не пострадал. <…> Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».