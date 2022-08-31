Шесть-восемь членов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС останутся там для постоянного контроля — ВГА

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочий визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) продлится от одного до двух дней, после чего на электростанции должны остаться шесть-восемь специалистов. Об этом в среду сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара Александр Волга в эфире Первого канала.

«На Запорожской атомной электростанции будет рабочий визит [миссии МАГАТЭ], где-то, наверное, день-два, потом, после этого, по уверениям господина Гросси, здесь останется порядка шести-восьми специалистов, которые будут постоянно мониторить ситуацию работы Запорожской атомной электростанции», — сказал он.