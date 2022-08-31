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НОВОСТИ

Папа Римский вновь заявил об уже идущей третьей мировой войне

13:00 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск в среду во время коллективной аудиенции, приветствуя верующих из Польши и вспоминая годовщину начала Второй мировой войны, выразил мнение, что мир сегодня проживает третью мировую войну.

«Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. Сегодня мы проживаем третью [мировую войну]. Пусть память о прошлом опыте побуждает вас взращивать мир в себе, в своих семьях, в общественной и международной жизни», — сказал понтифик.

В июне глава Римско-католической церкви также высказывал мнение, что в мире была объявлена третья мировая война. При этом несколько лет назад он говорил, что мир «проживает третью мировую войну по частям».

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