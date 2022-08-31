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НОВОСТИ

Попытка Киева снова наступать на николаево-криворожском направлении провалилась — МО РФ

13:20 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку по приказу президента Владимира Зеленского возобновить наступление на юге страны. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на николаево-криворожском и других направлениях провалилась», — заявил Конашенков.

Вооруженные силы РФ уничтожили свыше 1 700 украинских военнослужащих за последние двое суток. «Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 700 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

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