Попытка Киева снова наступать на николаево-криворожском направлении провалилась — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили попытку по приказу президента Владимира Зеленского возобновить наступление на юге страны. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на николаево-криворожском и других направлениях провалилась», — заявил Конашенков.

Вооруженные силы РФ уничтожили свыше 1 700 украинских военнослужащих за последние двое суток. «Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1 700 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.