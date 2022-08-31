Если ЕС создаст трудности с визами для россиян, европейцы столкнутся с такими же — Песков
13:32 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ отслеживает ситуацию с решением ЕС по визам для россиян, если для них будут ограничения, то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — сказал Песков.
Он отметил, что какие-то страны ЕС говорят об ограничении процесса выдачи виз, «то есть их будет выдаваться меньше, это будет более затяжной процесс, будут создавать неудобства для людей». «Ничего в этом хорошего нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — добавил пресс-секретарь.
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