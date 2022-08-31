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Часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на Украину — Пушилин

14:32 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 км уже завезена на территорию Украины, союзные силы пытаются их уничтожить. Об этом в среду заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«По некоторым нашим данным, часть данных ракет (дальностью до 300 км — прим. ТАСС) уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в администрации США сообщили, что дальность ракет для передаваемых Киеву комплексов облегченной РСЗО HIMARS, смонтированной на колесном шасси, не будет превышать 80 км. В администрации отметили, что Украина предоставила США заверения не использовать американские РСЗО против целей на территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила позднее, что заверения Киева о неиспользовании РСЗО США по целям на территории России ничего не стоят и верить им нельзя.

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