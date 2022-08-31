Украинские диверсанты планировали совершить теракт на ЗАЭС во время визита МАГАТЭ — Рогов
15:00 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа вооруженных диверсантов, которые планировали совершить теракт на атомной станции и располагали полными данными об этом объекте и его уязвимых местах, была задержана в Энергодаре. Об этом сообщил в среду ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нам известно, что они готовили серию терактов на атомной станции. Мало того: у них были взрывчатые вещества в большом количестве, взрывные устройства, стрелковое оружие, гранатометы. Подготовлены были очень хорошо. Владели не просто знаниями, обладали полной информацией об особенностях АЭС и наиболее незащищенных местах в ней. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий эта попытка теракта была не просто предотвращена, группа была задержана. Без единого выстрела. В месте их расположения в Энергодаре», — сказал он.
Задержанные в Энергодаре украинские диверсанты, по предварительным данным, планировали совершить теракт на Запорожской АЭС, приурочив его к визиту миссии МАГАТЭ. Об этом также сообщил Рогов. «В привязке к миссии МАГАТЭ, по предварительным данным, хотели совершить данный теракт», — заявил он.
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