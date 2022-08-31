Инфляция в Италии побила новый рекорд, достигнув наивысшего уровня с 1985 года

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Италии достигла 8,4% в годовом исчислении, повысившись по сравнению с прошлым месяцем, когда регистрировалась на уровне 7,9%. Такие данные распространил в среду Национальный институт статистики (ISTAT).

Как говорится в докладе его специалистов, к общему росту цен, в том числе на неэнергетические товары, ведет увеличение стоимости энергоносителей. «Это привело к инфляции на уровне, который не фиксируется с 1985 года, когда она составляла 8,8%», — говорится в докладе.

Продолжение роста инфляции отмечается почти во всех сегментах рынка — от продовольственных товаров до транспортных услуг. Удерживается максимальный с 1984 года показатель удорожания потребительской корзины, который в августе составил 9,7% в годовом исчислении по сравнению с 9,1% месяцем ранее, когда уже был зафиксирован рекордный за почти 40 лет уровень.