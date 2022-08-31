В Германии двух сотрудников Минэкономики ФРГ заподозрили в работе на Россию — СМИ
16:12 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ могли работать на Россию, их делом сейчас занимается Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV). Об этом пишет в среду газета «Цайт» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, во время изучения внутренних документов по «Северному потоку — 2», заполнению газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ доверенные лица главы министерства Роберта Хабека якобы натолкнулись на «несоответствия», которые выражались в том, что зачастую аргументация отражала позицию не правительства ФРГ, а российской стороны. В частности, это касалось решения о невозможности запуска «Северного потока — 2», против которого выступает Хабек.
Обнаружив эти несоответствия, люди министра сразу обратились в спецслужбу с просьбой проверить их. BfV выяснила, что якобы биографии сотрудников, попавших под прицел, имеют некоторые «особенности». Один из них, например, пребывал одно время в России с целью обучения. Однако конкретных доказательств того, что они работали на Москву или занимались шпионажем в ее пользу, до сих пор нет, пишет газета.
Издание отметило, что дело может обратиться политическим скандалом и напрямую затронуть Хабека, поскольку именно его доверенные лица привлекли спецслужбу. Таким образом, если подозрения не подтвердятся, его могут обвинить в том, что вице-канцлер попросту хотел заставить замолчать своих критиков внутри возглавляемого им министерства. Минэкономики отказалось от комментариев на этот счет, пишет «Цайт».
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