Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед — Миллер

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут работать и давать газ и в 2120 году, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны. Почему? Потому что мы с вами обеспечены запасами на 100 лет вперед. И мы знаем, что некоторые месторождения у нас по проектам разработки будут работать и давать газ стране за 2120 год», — сказал он.

В первую очередь такие показатели стали возможны благодаря созданию и развитию нового центра российской газодобычи — на Ямале, отметил Миллер. «Мы с вами готовим к запуску Харасавэйское месторождение и приступаем к обустройству глубоких залежей Бованенковского месторождения. И мы, как всегда в „Газпроме“, синхронно создаем и соответствующие газотранспортные мощности под новые добычные объекты», — подчеркнул глава «Газпрома.