ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара вблизи от АЭС, зафиксировано 23 удара
17:00 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинской армии 23 раза открывали огонь из артиллерийских орудий по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в среду в военно-гражданской администрации города.
«Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара. В военно-гражданской администрации города Энергодар сообщают, что зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии города, в непосредственной близости от Запорожской АЭС», — говорится в сообщении в телеграм-канале ВГА.
В администрации добавили, что по предварительным данным, украинские военные применяют американские гаубицы М777. Информации о пострадавших не поступало.
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