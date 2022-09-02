ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара вблизи от АЭС, зафиксировано 23 удара

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинской армии 23 раза открывали огонь из артиллерийских орудий по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в среду в военно-гражданской администрации города.

«Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара. В военно-гражданской администрации города Энергодар сообщают, что зафиксировано 23 артиллерийских удара в районе береговой линии города, в непосредственной близости от Запорожской АЭС», — говорится в сообщении в телеграм-канале ВГА.

В администрации добавили, что по предварительным данным, украинские военные применяют американские гаубицы М777. Информации о пострадавших не поступало.