Вопросы об СВО на Украине предложили внести в экзаменационные билеты для школьников
17:12 31.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Совфеде предложили ввести вопросы об СВО на Украине в экзаменационные билеты для школьников. Необходимо также проверять знания детей о присоединении Крыма к России.
Эти события должны быть отражены в учебниках по истории. Таким мнением в интервью радиостанции «Говорит Москва» поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Я твёрдо уверена, что наши учебники истории должны отражать подлинные события, которые происходят в данный период времени. Конечно, военная спецоперация является неотъемлемой частью нашей истории и должна быть предметом изучения для наших ребят. Естественно, если она является предметом изучения, то и в последующих экзаменационных билетах она также должна найти своё отражение, равно как и Крымская весна».
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