Агрегаты для «Северного потока» компании Siemens ремонтировать просто негде - Миллер

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Siemens в настоящее время практически не имеет возможности регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Западные оппоненты сами попали в свою же «санкционную ловушку».

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия-1».