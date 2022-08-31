Агрегаты для «Северного потока» компании Siemens ремонтировать просто негде - Миллер
18:25 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия-1».
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