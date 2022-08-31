МИД Финляндии не считает российских туристов угрозой безопасности
18:45 31.08.2022 Источник: Интерфакс
"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", - сказал Хаависто в среду журналистам после неформальной встречи в Праге глав МИД стран Евросоюза.
"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", - сказал Хаависто.
"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено", - добавил министр.
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