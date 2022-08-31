0
0
86
НОВОСТИ

МИД Финляндии не считает российских туристов угрозой безопасности

18:45 31.08.2022 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, и потому не поддержала прозвучавшее на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге предложение закрыть въезд гражданам России даже с шенгенскими визами.

"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", - сказал Хаависто в среду журналистам после неформальной встречи в Праге глав МИД стран Евросоюза.

"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", - сказал Хаависто.

"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено", - добавил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 31.08.2022
Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей
0
28
19:05 31.08.2022
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 16% - ВОЗ
0
57
18:25 31.08.2022
Агрегаты для «Северного потока» компании Siemens ремонтировать просто негде - Миллер
0
143
17:40 31.08.2022
Скопления околоземных спутников мешают обнаружить астероиды — эксперты в США
0
169
17:12 31.08.2022
Вопросы об СВО на Украине предложили внести в экзаменационные билеты для школьников
0
191
17:00 31.08.2022
ВСУ обстреливают береговую линию Энергодара вблизи от АЭС, зафиксировано 23 удара
0
218
16:35 31.08.2022
Общественный центр и офис Сбера в Самаре получили «золотой» сертификат соответствия российскому экологическому стандарту
0
198
16:32 31.08.2022
Россия обеспечена запасами газа на 100 лет вперед — Миллер
0
231
16:12 31.08.2022
В Германии двух сотрудников Минэкономики ФРГ заподозрили в работе на Россию — СМИ
0
282
16:00 31.08.2022
Инфляция в Италии побила новый рекорд, достигнув наивысшего уровня с 1985 года
0
301

Возврат к списку