МИД Финляндии не считает российских туристов угрозой безопасности

18:45 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности, и потому не поддержала прозвучавшее на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге предложение закрыть въезд гражданам России даже с шенгенскими визами.

"В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос", - сказал Хаависто в среду журналистам после неформальной встречи в Праге глав МИД стран Евросоюза.

"Встреча министров иностранных дел ЕС заставила государства-члены осознать, насколько это большая проблема для соседей России. На сегодняшней встрече не было принято решения. Вместо этого выработалось единое понимание в том числе, о том, что многократные визы не должны выдаваться так же легко, как раньше. Финляндия стремится всячески помогать Украине, сейчас не время для отдыха или роскошного туризма", - сказал Хаависто.

"Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией также будет заморожено", - добавил министр.