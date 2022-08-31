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Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 16% - ВОЗ

19:05 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 13 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 16%, а количество летальных исходов — на 13%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, «с 22 по 28 августа по сравнению с предыдущей неделей число новых случаев заболевания уменьшилось на 16% <…>, а число смертей — на 13%». За семь дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 4 588 532 человек и о 13 541 летальном исходе.

Особенно значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Восточном Средиземноморье (минус 37%) и Европе (минус 20%). Смертность существенно уменьшилась в Африке (минус 64%), Восточном Средиземноморье (минус 35%) и Европе (минус 30%). В то же время число летальных исходов возросло в Юго-Восточной Азии (плюс 15%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 3%).

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