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НОВОСТИ

Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей

19:20 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок полагает, что ЕС должен продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Об этом она заявила в среду в ходе дискуссии в Праге.

«Если я даю обещание украинцам, что мы будем с вами столько, сколько потребуется, то я хочу действовать. Вне зависимости от того, что думают мои германские избиратели, я хочу действовать для людей на Украине», — отметила она.

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