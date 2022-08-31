Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей
19:20 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если я даю обещание украинцам, что мы будем с вами столько, сколько потребуется, то я хочу действовать. Вне зависимости от того, что думают мои германские избиратели, я хочу действовать для людей на Украине», — отметила она.
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