Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок полагает, что ЕС должен продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Об этом она заявила в среду в ходе дискуссии в Праге.

«Если я даю обещание украинцам, что мы будем с вами столько, сколько потребуется, то я хочу действовать. Вне зависимости от того, что думают мои германские избиратели, я хочу действовать для людей на Украине», — отметила она.