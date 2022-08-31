В визвом вопросе Польша и страны Балтии могут пойти своим путем
19:41 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приостановка действия соглашения об упрощении визового режима с Россией является необходимым первым шагом, но нам необходимо резко ограничить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Для этого мы ищем общий подход на уровне ЕС и попросили Европейскую комиссию предложить соответствующие меры по визам, которые могли бы быть реализованы Европейским союзом, — говорится в заявлении. — До тех пор пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности».
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