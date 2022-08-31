Британский флот получил пятую АПЛ новейшего типа Astute
22:10 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня некоторые люди продолжат настаивать на том, что эта подлодка — оружие войны. Должен сказать, что это, наоборот, гарантия мира. И в сегодняшнем мире неопределенности нам необходимы подобные гарантии сильнее, чем когда-либо», — сказал глава британского правительства, слова которого приводит его канцелярия.
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