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Британский флот получил пятую АПЛ новейшего типа Astute

22:10 31.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятая атомная подводная лодка новейшего типа Astute («Эстьют») HMS Anson («Энсон») введена в строй ВМС Великобритании. Торжественную церемонию в порту Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Англии в среду посетил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Сегодня некоторые люди продолжат настаивать на том, что эта подлодка — оружие войны. Должен сказать, что это, наоборот, гарантия мира. И в сегодняшнем мире неопределенности нам необходимы подобные гарантии сильнее, чем когда-либо», — сказал глава британского правительства, слова которого приводит его канцелярия.

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