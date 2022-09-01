В районе Энергодара зафиксирована попытка высадки украинского десанта — Рогов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка высадки украинского десанта произведена в районе Энергодара, он пытается закрепиться на берегу, чтобы не допустить визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом в четверг сообщил в стриме RT член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», — сказал он.