В районе Энергодара зафиксирована попытка высадки украинского десанта — Рогов
09:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка высадки украинского десанта произведена в районе Энергодара, он пытается закрепиться на берегу, чтобы не допустить визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом в четверг сообщил в стриме RT член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», — сказал он.
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