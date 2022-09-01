0
0
47
НОВОСТИ

Миссия МАГАТЭ выехала в сторону ЗАЭС — Reuters

09:05 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает в четверг агентство Рейтер.

По его данным, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где находится станция, наблюдается повышенная военная активность, но миссия не останавливается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 01.09.2022
Корабли ТОФ начали развертывание в Японском и Охотском морях в рамках СКШУ «Восток-2022»
0
1
09:00 01.09.2022
В районе Энергодара зафиксирована попытка высадки украинского десанта — Рогов
0
67
22:10 31.08.2022
Британский флот получил пятую АПЛ новейшего типа Astute
0
659
19:41 31.08.2022
В визвом вопросе Польша и страны Балтии могут пойти своим путем
0
769
19:20 31.08.2022
Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей
0
783
19:05 31.08.2022
Заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 16% - ВОЗ
0
677
18:45 31.08.2022
МИД Финляндии не считает российских туристов угрозой безопасности
0
709
18:25 31.08.2022
Агрегаты для «Северного потока» компании Siemens ремонтировать просто негде - Миллер
0
789
17:40 31.08.2022
Скопления околоземных спутников мешают обнаружить астероиды — эксперты в США
0
705
17:12 31.08.2022
Вопросы об СВО на Украине предложили внести в экзаменационные билеты для школьников
0
701

Возврат к списку