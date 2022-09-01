Миссия МАГАТЭ выехала в сторону ЗАЭС — Reuters

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется в сторону Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает в четверг агентство Рейтер.

По его данным, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в районе Энергодара, где находится станция, наблюдается повышенная военная активность, но миссия не останавливается.