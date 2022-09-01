Корабли ТОФ начали развертывание в Японском и Охотском морях в рамках СКШУ «Восток-2022»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) приступили к развертыванию в морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В морских полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей в составе тактических групп на данном этапе уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота», — информировали в ведомстве.

В министерстве отметили, что в рамках учений Тихоокеанским флотом во взаимодействии с Дальней авиацией ВКС России и военно-морскими силами Китайской Народной Республики будут решаться задачи по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и восточнее полуострова Камчатка.