США помогают в подготовке Украиной контрнаступления - CNN
09:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США участвуют в подготовке Украиной контрнаступления, в частности взаимодействуют с Киевом в планировании операций. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
"США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <...> не увязнуть на нескольких фронтах", - отмечает телеканал. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. "Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям", - сказал он.
При этом американское министерство обороны в среду не стало уточнять, ставят ли все еще США своей целью недопущение военного столкновения с Россией на Украине. Так, в пресс-службе Пентагона оставили без ответа вопрос корреспондента ТАСС, является ли - как это неоднократно заявлялось ранее - целью США предотвращение прямой военной конфронтации на Украине между Москвой и Вашингтоном. Минобороны США ограничилось лишь тем, что предоставило ТАСС в связи с этими распространенными телеканалом данными те же слова Райдера.
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