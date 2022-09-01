В России отменили более 20 параметров проверки при техосмотре автомобиля
10:05 01.09.2022 Источник: РБК
В России с 1 сентября вступили в силу новые правила техосмотра, согласно которым водители легковых машин больше не обязаны проводить техосмотр машин по 27 параметрам.
При техосмотре легковых автомобилей эксперты, в частности, больше не будут проверять: наличие аптечки и огнетушителя; наличие дорожного знака «Аварийная остановка»; каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера; трубопроводы и шланги на предмет наличия коррозии и механических повреждений; уровень шума выхлопной системы; работу штатного противоугонного устройства; вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту; подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло.
В то же время при диагностике двигателя специалисты начнут проверять утечку выхлопных газов в обход выпускного коллектора. РБК
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