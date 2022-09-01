Киев в четверг попытался захватить ЗАЭС ради срыва визита МАГАТЭ на электростанцию — МО РФ
10:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская диверсионная группа в составе 60 человек высадилась на побережье Каховского водохранилища, чтобы предпринять попытку захвата ЗАЭС. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.
«Сегодня около 6:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — заявили в военном ведомстве, добавив, что ВС РФ приняли меры по уничтожению противника, в том числе с применением авиации.
Как уточнили в Минобороны России, также с 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. В частности, на удалении 400 м от первого энергоблока разорвались четыре снаряда. «Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — подчеркнули там.
Миссия МАГАТЭ в четверг утром выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС. В понедельник источники ТАСС в ООН уточняли, что именно через территорию, подконтрольную Украине, будет осуществляться заезд миссии на ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что планирует организовать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия приветствует это намерение. Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.
Новости
- 10:32 01.09.2022
- Мы живем как будто в условиях военной экономики - премьер Финляндии
- 10:20 01.09.2022
- Лидеры стран ЕС пытались уговорить Зеленского сесть за стол переговоров - Ющенко
- 10:05 01.09.2022
- В России отменили более 20 параметров проверки при техосмотре автомобиля
- 09:32 01.09.2022
- США помогают в подготовке Украиной контрнаступления - CNN
- 09:20 01.09.2022
- Корабли ТОФ начали развертывание в Японском и Охотском морях в рамках СКШУ «Восток-2022»
- 09:05 01.09.2022
- Миссия МАГАТЭ выехала в сторону ЗАЭС — Reuters
- 09:00 01.09.2022
- В районе Энергодара зафиксирована попытка высадки украинского десанта — Рогов
- 22:10 31.08.2022
- Британский флот получил пятую АПЛ новейшего типа Astute
- 19:41 31.08.2022
- В визвом вопросе Польша и страны Балтии могут пойти своим путем
- 19:20 31.08.2022
- Бербок заявила, что будет помогать Украине вне зависимости от мнения ее избирателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать