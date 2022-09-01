Киев в четверг попытался захватить ЗАЭС ради срыва визита МАГАТЭ на электростанцию — МО РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская диверсионная группа в составе 60 человек высадилась на побережье Каховского водохранилища, чтобы предпринять попытку захвата ЗАЭС. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

«Сегодня около 6:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — заявили в военном ведомстве, добавив, что ВС РФ приняли меры по уничтожению противника, в том числе с применением авиации.

Как уточнили в Минобороны России, также с 8:00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. В частности, на удалении 400 м от первого энергоблока разорвались четыре снаряда. «Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — подчеркнули там.

Миссия МАГАТЭ в четверг утром выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС. В понедельник источники ТАСС в ООН уточняли, что именно через территорию, подконтрольную Украине, будет осуществляться заезд миссии на ЗАЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что планирует организовать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия приветствует это намерение. Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.