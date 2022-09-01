Лидеры стран ЕС пытались уговорить Зеленского сесть за стол переговоров - Ющенко

10:20 Источник: Известия

Лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, однако им это не удалось. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в беседе с «Украинской правдой».

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол [переговоров], потом разберемся», — сказал он.

При этом он напомнил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также призывали к дипломатическому урегулированию конфликта.

Однако Ющенко полагает, что Украина не сядет за стол переговоров. Известия