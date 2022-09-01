0
0
185
НОВОСТИ

ВС РФ потопили около ЗАЭС две баржи с диверсантами ВСУ — МО РФ

11:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ пресекли попытку диверсантов Вооруженных сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, баржи потоплены. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 01.09.2022
В России выявили почти 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
0
1
12:05 01.09.2022
В Энергодаре отключена мобильная связь
0
51
12:00 01.09.2022
Лавров назвал фантастическим признанием слова Бербок о страданиях граждан ФРГ ради Украины
0
53
11:32 01.09.2022
Вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь
0
114
11:20 01.09.2022
Суд в Ереване арестовал экс-командующего армией непризнанной НКР — адвокат
0
127
11:05 01.09.2022
Дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки — Токаев
0
145
10:32 01.09.2022
Мы живем как будто в условиях военной экономики - премьер Финляндии
0
225
10:20 01.09.2022
Лидеры стран ЕС пытались уговорить Зеленского сесть за стол переговоров - Ющенко
0
247
10:05 01.09.2022
В России отменили более 20 параметров проверки при техосмотре автомобиля
0
210
10:00 01.09.2022
Киев в четверг попытался захватить ЗАЭС ради срыва визита МАГАТЭ на электростанцию — МО РФ
0
280

Возврат к списку