ВС РФ потопили около ЗАЭС две баржи с диверсантами ВСУ — МО РФ
11:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ пресекли попытку диверсантов Вооруженных сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, баржи потоплены. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
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