ВС РФ потопили около ЗАЭС две баржи с диверсантами ВСУ — МО РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ пресекли попытку диверсантов Вооруженных сил Украины высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, баржи потоплены. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

«Около 7:00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что Вооруженные силы РФ потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.