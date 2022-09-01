Суд в Ереване арестовал экс-командующего армией непризнанной НКР — адвокат
11:20 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд общей юрисдикции Еревана в четверг принял решение заключить под арест бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Микаеля Арзуманяна, которого обвиняют в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
«Как и ожидалось, суд выполнил свою миссию и арестовал Микаеля Арзуманяна. Шоу продолжается», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
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