Суд в Ереване арестовал экс-командующего армией непризнанной НКР — адвокат

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд общей юрисдикции Еревана в четверг принял решение заключить под арест бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Микаеля Арзуманяна, которого обвиняют в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

«Как и ожидалось, суд выполнил свою миссию и арестовал Микаеля Арзуманяна. Шоу продолжается», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).