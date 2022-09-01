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Вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь

11:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Тайваня в четверг сбили неопознанный гражданский беспилотник над архипелагом Цзиньмэнь в Тайваньском проливе. Об этом сообщило центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, инцидент произошел около полудня по местному времени (около 07:00 мск) в районе острова Шию.

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