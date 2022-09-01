Лавров назвал фантастическим признанием слова Бербок о страданиях граждан ФРГ ради Украины
12:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости гражданам ФРГ страдать, чтобы поддержать Украину, стало «фантастическим признанием». Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Буквально сегодня я читал, что вчера госпожа Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заявила: „Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что“. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание. Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — сказал он.
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