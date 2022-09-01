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НОВОСТИ

В России выявили почти 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 761 против 46 321 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число заболевших за сутки стало максимальным с 11 марта. Всего с начала пандемии в стране, по данным штаба, выявили 19 578 730 случаев заражения.

За последние сутки штаб зарегистрировал 95 летальных исходов против 92 днем ранее, всего с начала пандемии — 384 441. Количество случаев выздоровления возросло на 38 940 против 39 054 днем ранее, до 18 635 574.

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