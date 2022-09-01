Украина рассчитывала оставить членов миссии МАГАТЭ как живой щит на ЗАЭС — Рогов
12:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев рассчитывал оставить членов миссии МАГАТЭ, которые посетят Запорожскую АЭС для проверки, в качестве живого щита на станции после ее захвата украинскими диверсионными группами. Об этом в четверг в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Они (украинские диверсанты — прим. ТАСС) должны были захватить атомную станцию именно перед приездом миссии МАГАТЭ, а затем, когда уже миссия МАГАТЭ приезжает, оставить членов делегации как прикрытие, как живой щит, чтобы держать их сколько угодно долго. <…> Это классический ядерный терроризм», — сказал он.
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