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Украина рассчитывала оставить членов миссии МАГАТЭ как живой щит на ЗАЭС — Рогов

12:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев рассчитывал оставить членов миссии МАГАТЭ, которые посетят Запорожскую АЭС для проверки, в качестве живого щита на станции после ее захвата украинскими диверсионными группами. Об этом в четверг в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Они (украинские диверсанты — прим. ТАСС) должны были захватить атомную станцию именно перед приездом миссии МАГАТЭ, а затем, когда уже миссия МАГАТЭ приезжает, оставить членов делегации как прикрытие, как живой щит, чтобы держать их сколько угодно долго. <…> Это классический ядерный терроризм», — сказал он.

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