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НОВОСТИ

Украинская сторона не пропускает головную колонну миссии МАГАТЭ — глава ВГА Запорожья

13:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная часть колонны миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, стоит на линии соприкосновения, украинская сторона ее не пропускает. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-1».

«Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне», — сказал он.

Балицкий добавил, что Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС, поэтому сейчас он пытается ее задержать.

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