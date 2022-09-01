Украинская сторона не пропускает головную колонну миссии МАГАТЭ — глава ВГА Запорожья

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная часть колонны миссии МАГАТЭ, которая в четверг планировала посетить Запорожскую АЭС, стоит на линии соприкосновения, украинская сторона ее не пропускает. Об этом сообщил в четверг глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-1».

«Неожиданно было задержано руководство, именно руководитель МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси и вся его основная часть колонны была задержана на украинской стороне», — сказал он.

Балицкий добавил, что Киев высадкой десанта в Энергодаре не смог сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС, поэтому сейчас он пытается ее задержать.