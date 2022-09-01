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В Москве выявили 7 242 случая заражения коронавирусом за сутки

13:05 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 242 против 8 518 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 036 347 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 33 против 31 днем ранее, до 45 183. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 7 550, до 2 808 561.

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