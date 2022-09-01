Тринадцать государств ЕС не получают газ из РФ или получают его в ограниченном объеме — ЕК
13:20 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тринадцать государств ЕС перестали получать российский газ или получают его в ограниченном объеме после приостановки поставок по «Северному потоку». Об этом сообщила в четверг замглавы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике
«Тринадцать государств ЕС полностью или частично отрезаны от российского газа. Как вы знаете, „Северный поток“ со вчерашнего дня закрыт на техническое обслуживание, то есть поставок российского газа сейчас нет в Германию и соседние страны ЕС», — заявила она.
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