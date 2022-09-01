Лавров назвал «явкой с повинной» слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ на ЗАЭС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) — это «явка с повинной», заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для ее безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счету, если он гарантировал, что там все будет безопасно», — сказал Лавров.