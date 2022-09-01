Лавров назвал «явкой с повинной» слова Зеленского о гарантиях безопасности МАГАТЭ на ЗАЭС
13:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии МАГАТЭ во время визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) — это «явка с повинной», заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Напомню, что господин Зеленский, отрицая, что Украина обстреливает станцию, заявил, что если миссия будет согласована, то со стороны Украины не будет никаких препятствий для ее безопасного проведения. Я считаю, что это явка с повинной по большому счету, если он гарантировал, что там все будет безопасно», — сказал Лавров.
НОВОСТИ
- 13:20 01.09.2022
- Тринадцать государств ЕС не получают газ из РФ или получают его в ограниченном объеме — ЕК
- 13:05 01.09.2022
- В Москве выявили 7 242 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 01.09.2022
- Украинская сторона не пропускает головную колонну миссии МАГАТЭ — глава ВГА Запорожья
- 12:32 01.09.2022
- Украина рассчитывала оставить членов миссии МАГАТЭ как живой щит на ЗАЭС — Рогов
- 12:20 01.09.2022
- В России выявили почти 50 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 01.09.2022
- В Энергодаре отключена мобильная связь
- 12:00 01.09.2022
- Лавров назвал фантастическим признанием слова Бербок о страданиях граждан ФРГ ради Украины
- 11:32 01.09.2022
- Вооруженные силы Тайваня сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь
- 11:20 01.09.2022
- Суд в Ереване арестовал экс-командующего армией непризнанной НКР — адвокат
- 11:05 01.09.2022
- Дети в Казахстане должны хорошо знать и казахский, и русский языки — Токаев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать