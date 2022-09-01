Дефляция в РФ может продолжиться в сентябре и начале октября — Счетная палата

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, цены перейдут к росту в ноябре и декабре. Об этом ТАСС сообщили в Счетной палате РФ.

«По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября», — говорится в сообщении ведомства.

В середине — конце октября, а также ноябре и декабре цены перейдут к росту, при этом к концу года возможно ускорение инфляции в связи с сезонными факторами, считают в Счетной палате.