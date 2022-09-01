Дефляция в РФ может продолжиться в сентябре и начале октября — Счетная палата
14:00 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефляция в России может продолжиться в сентябре и начале октября, цены перейдут к росту в ноябре и декабре. Об этом ТАСС сообщили в Счетной палате РФ.
«По мнению Счетной палаты, дефляция может продолжиться в сентябре и начале октября», — говорится в сообщении ведомства.
В середине — конце октября, а также ноябре и декабре цены перейдут к росту, при этом к концу года возможно ускорение инфляции в связи с сезонными факторами, считают в Счетной палате.
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