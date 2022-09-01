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НОВОСТИ

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС — ТВ

14:38 01.09.2022

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла для проведения инспекции на Запорожскую АЭС в городе Энергодаре. Об этом в четверг сообщил областной телеканал «ЗА ТВ».

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем телеграм-канале, что миссия МАГАТЭ прошла блокпост в Васильевке и девять белых внедорожников с членами делегации поехали в Энергодар.

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