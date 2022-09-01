Мэр Собянин присвоил статус приоритетного проекту по созданию индустриального парка "Руднево"

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Проект создания индустриального парка «Руднево» получил в Москве статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, новый статус позволит инвесторам снизить нагрузку по региональным налогам примерно на четверть. Например, ставка налога на прибыль, направляемая в городской бюджет, уменьшится до 13,5% вместо 17%, ставка налога на имущество обнулится, а земельный налог снизится до 0,7% от начисленного.

Напомним, «Руднево» создается на востоке Москвы рядом со станцией метро «Лухмановская», строительство стартовало в 2020 году. Индустриальный парк будет шестой производственной площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва».

«Такой инструмент, как снижение налоговой нагрузки имеет решающее значение для промышленных и производственных предприятий на начальной развития в процессе достижения целевого объёма выпуска продукции и услуг при реализации программы капитальных затрат, - отмечает экономист Андрей Бархота. - Иными словами, снижение фискальной нагрузки позволяет заметно сократить срок окупаемости проекта и достигнуть увеличения его инвестиционной привлекательности. Расширение перечня индустриальных кластеров, получивших статус приоритетного инвестиционного проекта, будет способствовать росту предпринимательской активности в столице и скорейшей перенастройке логистических цепочек в рамках адаптации ряда ключевых индустрий».

По словам главы Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, после применения комплекса налоговых льгот, налоговая нагрузка по региональным налогам на индустриальный парк и дислоцированные в нем предприятия снизится почти на 25%. «Это вообще очень серьезная цифра, а в нынешних непростых условиях функционирования промышленной сферы такой пакет льгот приобретает весомое значение для инвестиционной привлекательности как индустриального парка, так и города в целом, - полагает Платонов. - Как президент Торгово-промышленной палаты, я должен отметить, что развитие технопарков и индустриальных парков – чрезвычайно эффективный механизм для привлечения в московскую промышленность частного бизнеса. Получая такой пакет льгот, частное предприятие-резидент индустриального парка имеет неплохие возможности для дальнейшего развития, благодаря существенной экономии средств».

Завершить строительство индустриального парка «Руднево» планируют до конца 2022 года.