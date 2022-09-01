МО РФ сообщило о срыве попытки наступления силами 14-й мехбригады ВСУ под Харьковом
15:12 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении сорвана в результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады противника, которая потеряла более 50 человек. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на харьковском направлении. Потери противника составили свыше пятидесяти человек», — сказал он.
По данным Конашенкова, оставшиеся в живых 56 человек предприняли попытку отойти в направлении Харькова, однако при выходе к северо-западной окраине района Салтовки попали под обстрел со стороны нацбатальона «Кракен». Он уничтожил большинство из оставшихся 56 человек 14-й мехбригады ВСУ, добавил генерал-лейтенант.
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