На Украине зреет конфликт между военными и президентом — Лукашенко
16:12 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине зреет конфликт между военными и президентом и развязка наступит «в ближайшее время».
«Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: „Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли“, — сказал белорусский лидер в четверг в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире.
Как считает Лукашенко, на Украине все зависит «уже не от президента, зависит от военных». «Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят». По его словам, «в ближайшее время развязка будет»
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