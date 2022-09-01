На Украине зреет конфликт между военными и президентом — Лукашенко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине зреет конфликт между военными и президентом и развязка наступит «в ближайшее время».

«Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: „Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли“, — сказал белорусский лидер в четверг в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире.

Как считает Лукашенко, на Украине все зависит «уже не от президента, зависит от военных». «Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят». По его словам, «в ближайшее время развязка будет»