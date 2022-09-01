Эрдоган обвинил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «далекой от принципов справедливости структурой», выносящей политически мотивированные решения.

«ЕСПЧ — далекая от принципов справедливости структура, она выносит политически мотивированные решения. Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика — не государство, идущее на поводу у „темных сил“. Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного», — приводит слова турецкого президента Анатолийское агентство.