Эрдоган обвинил ЕСПЧ в вынесении политически мотивированных решений
16:32 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «далекой от принципов справедливости структурой», выносящей политически мотивированные решения.
«ЕСПЧ — далекая от принципов справедливости структура, она выносит политически мотивированные решения. Мировое сообщество раз и навсегда осознает, что Турецкая Республика — не государство, идущее на поводу у „темных сил“. Определенные круги пытаются превратить судебную систему Турции в орудие преступных организаций. Мы не допустим подобного», — приводит слова турецкого президента Анатолийское агентство.
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