Подготовка к референдуму о присоединении к РФ в ЛНР не идет - посол

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посол: в ЛНР не идёт подготовка к референдуму о присоединении к РФ. Слухи о плебисците распространяют неофициальные лица в медиа и сетях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Они [сообщения о проведении референдума — прим. ГМ] порождаются неофициально, и не органами власти. Это ожидания, которые курсируют в медиа, сетях и всё прочее. Власть ни ЛНР, ни ДНР не заявляла о сроках проведения референдума. Он будет, когда он будет заявлен, и чётко начнётся отсчёт календаря, необходимый для совершения определённого набора шагов по подготовке к проведению референдума. На данный момент, насколько я знаю, таких заявлений и принимаемых документов точно не было. Поэтому, ожидания не стоит путать с официальной позицией».

Посол считает, что референдум в ЛНР сейчас проводить небезопасно. Жители «устали от военных действий», добавил Мирошник.

«На нашей территории достаточно высокие ожидания проведения референдума, плебисцита. Слишком много людей очень устали, действительно, от военных действий, от опасности, которая постоянно подстерегает вот уже девятый год. Но официально продолжает оставаться приоритетом, конечно же, вопрос безопасности. Организовывать какие-то мероприятия, в которых участвует большое количество людей, зная террористический характер и задачи Украины — это просто небезопасно. Поэтому, вопрос безопасности здесь остаётся в приоритете. До тех пор, пока не будут созданы условия, когда люди могут вполне открыто, свободно, и безопасно выразить свою точку зрения, то решение о проведении референдума, в данном случае, не будет принято».

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле ожидают скорого проведения референдумов в ЛДНР и на Украине (речь идёт о Херсонской, Запорожской и Харьковской областях).