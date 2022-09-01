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РФ должна быть лидером по ключевым направлениям в науке — Путин

17:12 01.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно развивать и быть лидером по ключевым направлениям развития, обладать «ключами» к определенным направлениям научной деятельности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.

«Мы сами должны развивать внутри страны такие ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые „ключи“ к определенным направлениям научной деятельности», — сказал Путин.

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